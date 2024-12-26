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إقتصاد

قيم تداولات البورصة السعودية في أدنى مستوى خلال عامين.. ما السبب؟

Lebanon 24
26-12-2024 | 01:20
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سجلت البورصة السعودية أمس الأربعاء أدنى قيم تداولات يومية منذ شباط 2023، تزامناً مع عطلة عيد الميلاد في الأسواق العالمية.

خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، استحوذ المستثمرون الأجانب على أكثر من ربع قيم تداولات الأسهم في السوق المالية السعودية، ومع غيابهم تراجعت قيم التعاملات بنسبة 55% عن المتوسط اليومي في آخر ثلاثة أشهر.
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وستراقب السوق اليوم الخميس أداء الأسهم القيادية، وسط عودة هادئة للأجانب من موسم الإجازات. سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء في الأسهم السعودية بنحو 5 مليارات دولار منذ بداية العام، وفق مذكرة بحثية لشركة "إي إف جي هيرميس" اطلعت عليها "الشرق".

ويعتبر أحمد الرشيد، المحلل الأول في صحيفة "الاقتصادية"، أنه "رغم النقاط الحمراء لمؤشر السوق الرئيسية أمس، إلا أن الأداء بشكل عام كان إيجابياً. لكن التراجعات على سهم أرامكو استنفذت ما جناه المؤشر من نقاط". 

وأشار إلى أن السوق "تترقب عودة الأجانب، لكن لا يُتوقع أن ترتفع التداولات بشكل لافت". (بلومبيرغ)
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