الدولار يصعد بفضل رهانات على النمو في أميركا

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واتسمت التداولات بالضعف اليوم الخميس بعد عطلة عيد الميلاد أمس الأربعاء وقبل عطلة رأس السنة الجديدة الأسبوع المقبل.



ومن المتوقع أن تساعد القواعد الأكثر مرونة في ممارسة الأعمال وتخفيضات الضرائب في دفع النمو الاقتصادي الأميركي العام المقبل، بينما يقول محللون إن حملة استهداف الهجرة غير الشرعية واحتمال فرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين قد تزيد من ضغوط الأسعار وتثقل كاهل الاقتصاد في الأمد البعيد. ارتفع الدولار اليوم الخميس وسط توقعات بتزايد قوة العملة الأميركية خلال العام المقبل بفضل سياسات الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي من المتوقع أن تعزز النمو الاقتصادي وترفع التضخم.واتسمت التداولات بالضعف اليوم الخميس بعد عطلة عيد الميلاد أمس الأربعاء وقبل عطلة رأس السنة الجديدة الأسبوع المقبل.ومن المتوقع أن تساعد القواعد الأكثر مرونة في ممارسة الأعمال وتخفيضات الضرائب في دفع النمو الاقتصادي الأميركي العام المقبل، بينما يقول محللون إن حملة استهداف الهجرة غير الشرعية واحتمال فرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين قد تزيد من ضغوط الأسعار وتثقل كاهل الاقتصاد في الأمد البعيد.

وعززت تلك التوقعات من سعر الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى، على الرغم من أن هناك الكثير من الغموض بشأن السياسات المحتملة وتأثيرها.



وساهمت الشكوك المتزايدة حول وتيرة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة العام المقبل في ارتفاع الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، وقال رئيس المجلس جيروم باول إن خفض تكاليف الاقتراض بمعدلات أكبر يعتمد في الوقت الحالي على التقدم في السيطرة على التضخم.



ورفع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم لعام 2025 وقللوا توقعاتهم لوتيرة التيسير النقدي إلى خفض بواقع 50 نقطة أساس خلال العام بدلا من 100 نقطة أساس في تقديرات سابقة.



وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في شهر الأسبوع الماضي.



كما ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 3.8% بين الأول من تشرين الثاني والرابع والعشرين من كانون الأول.



وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.13% إلى 108.25 نقطة بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 108.54 نقطة الذي سجله يوم الجمعة.



وانخفض اليورو 0.06% إلى 1.0398 دولار، بعد أن وصل إلى 1.03435 دولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 22 تشرين الثاني.



وصعد الدولار 0.31% إلى 157.89 ين، بعد أن وصل إلى 157.93 ين يوم الجمعة في أعلى مستوى منذ 17 تموز.



وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بيتكوين 2.78% إلى 95688 دولارا.



وفي سياق متصل، قال محلل أسواق في شركة "Evest"، أحمد أسامة، إن حدوث رالي كبير للأسهم الأميركية حتى الآن "غير متوقعة" في ظل التداولات الحالية، وشهدنا عمليات تدوير للأسهم في وول ستريت وبحاصة لأسهم التكنولوجيا خلال الأشهر الماضية.



وأضاف أسامة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك ارتفاعات قوية لمؤشر الدولار الأميركي لمستويات الـ 108 مدعوما بخفض توقعات الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة إلى مرتين فقط خلال 2025.



وأوضح أن تغيير التوقعات بشأن عدد مرات خفض الفائدة الأميركية في العام المقبل انعكس إيجابيا على أداء العملة الأميركية.