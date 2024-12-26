14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الدولار يصعد بفضل رهانات على النمو في أميركا
Lebanon 24
26-12-2024
|
11:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع الدولار اليوم الخميس وسط توقعات بتزايد قوة العملة الأميركية خلال العام المقبل بفضل سياسات الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي من المتوقع أن تعزز النمو الاقتصادي وترفع التضخم.
Advertisement
واتسمت التداولات بالضعف اليوم الخميس بعد عطلة عيد الميلاد أمس الأربعاء وقبل عطلة رأس السنة الجديدة الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تساعد القواعد الأكثر مرونة في ممارسة الأعمال وتخفيضات الضرائب في دفع النمو الاقتصادي الأميركي العام المقبل، بينما يقول محللون إن حملة استهداف الهجرة غير الشرعية واحتمال فرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين قد تزيد من ضغوط الأسعار وتثقل كاهل الاقتصاد في الأمد البعيد.
وعززت تلك التوقعات من سعر الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى، على الرغم من أن هناك الكثير من الغموض بشأن السياسات المحتملة وتأثيرها.
وساهمت الشكوك المتزايدة حول وتيرة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة العام المقبل في ارتفاع الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، وقال رئيس المجلس جيروم باول إن خفض تكاليف الاقتراض بمعدلات أكبر يعتمد في الوقت الحالي على التقدم في السيطرة على التضخم.
ورفع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم لعام 2025 وقللوا توقعاتهم لوتيرة التيسير النقدي إلى خفض بواقع 50 نقطة أساس خلال العام بدلا من 100 نقطة أساس في تقديرات سابقة.
وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في شهر الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 3.8% بين الأول من تشرين الثاني والرابع والعشرين من كانون الأول.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بما يعادل 0.13% إلى 108.25 نقطة بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 108.54 نقطة الذي سجله يوم الجمعة.
وانخفض اليورو 0.06% إلى 1.0398 دولار، بعد أن وصل إلى 1.03435 دولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 22 تشرين الثاني.
وصعد الدولار 0.31% إلى 157.89 ين، بعد أن وصل إلى 157.93 ين يوم الجمعة في أعلى مستوى منذ 17 تموز.
وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بيتكوين 2.78% إلى 95688 دولارا.
وفي سياق متصل، قال محلل أسواق في شركة "Evest"، أحمد أسامة، إن حدوث رالي كبير للأسهم الأميركية حتى الآن "غير متوقعة" في ظل التداولات الحالية، وشهدنا عمليات تدوير للأسهم في وول ستريت وبحاصة لأسهم التكنولوجيا خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أسامة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك ارتفاعات قوية لمؤشر الدولار الأميركي لمستويات الـ 108 مدعوما بخفض توقعات الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة إلى مرتين فقط خلال 2025.
وأوضح أن تغيير التوقعات بشأن عدد مرات خفض الفائدة الأميركية في العام المقبل انعكس إيجابيا على أداء العملة الأميركية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برفقة أولاد زوجها.. هكذا احتفلت الإعلامية نبيلة عواد بعيد الميلاد (صور)
Lebanon 24
برفقة أولاد زوجها.. هكذا احتفلت الإعلامية نبيلة عواد بعيد الميلاد (صور)
04:00 | 2024-12-26
26/12/2024 04:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفيديو المُسرب له.. شاهدوا اول ظهور لراغب علامة هذا ما فعله (صورة)
Lebanon 24
بعد الفيديو المُسرب له.. شاهدوا اول ظهور لراغب علامة هذا ما فعله (صورة)
23:58 | 2024-12-25
25/12/2024 11:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
26/12/2024 03:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريون فارون يريدون سحب أموالهم من مصارف لبنان
Lebanon 24
سوريون فارون يريدون سحب أموالهم من مصارف لبنان
01:45 | 2024-12-26
26/12/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قتله الإعلاميّة عبير رحال... هذا مصير زوجها خليل
Lebanon 24
بعد قتله الإعلاميّة عبير رحال... هذا مصير زوجها خليل
08:12 | 2024-12-26
26/12/2024 08:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2024-12-26
مصر تطرح سندات خزانة دولارية بقيمة 800 مليون دولار
10:04 | 2024-12-26
إنخفاض طلبات إعانة البطالة في أميركا
09:26 | 2024-12-26
روسيا تُغلق مطارات موسكو
08:31 | 2024-12-26
المركزي التركي يُخفض الفائدة
07:28 | 2024-12-26
وزير النقل السوري اجتمع مع نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان
06:28 | 2024-12-26
ثروة ترامب ترتفع بشكلٍ كبير... كم أصبحت؟
فيديو
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
27/12/2024 03:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
27/12/2024 03:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
27/12/2024 03:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24