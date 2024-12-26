مصر تطرح سندات خزانة دولارية بقيمة 800 مليون دولار

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أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، أن مصر تعتزم طرح سندات خزانة مقومة بالدولار لأجل سنة بقيمة 800 مليون دولار في 30 كانون الاول الجاري.وفي مطلع كانون الاول الجاري، أعلن البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.يذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 46.952 مليار دولار في تشرين الثاني الماضي من 46.942 مليار دولار في تشرين الاول السابق عليه.ووفقا لبيانات المركزي المصري بلغت الزيادة في الاحتياطيات نحو 10 ملايين دولار خلال تشرين الثاني الماضي.