الذهب يتراجع.. كم أصبح سعر الأونصة؟

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة المبكرة، وسط أحجام تداول ضعيفة، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية. ويترقب المستثمرون مؤشرات حول توجهات الاقتصاد الأميركي مع قرب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه، إضافة إلى استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2630.28 دولار للأونصة. وارتفع المعدن النفيس 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.



كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2بالمئة إلى 2649.10 دولار.



وأظهرت بيانات صدرت الخميس أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهر، مما يشير إلى متانة سوق العمل وهو ما من المرجح أن يضع ضغوطا على البنك المركزي الأميركي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع الذهب 28 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في 31 تشرين الأول، بدعم من تخفيضات الفائدة وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي. (سكاي نيوز عربية)