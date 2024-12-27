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إقتصاد

مع استمرار هجمات الحوثيين.. أسعار التأمين البحري تقفز في 2024

Lebanon 24
27-12-2024 | 08:37
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تزايدت وتيرة الحروب البحرية في العام الجاري مع تنفيذ الحوثيين اليمنية هجمات في البحر الأحمر، مما تسبب في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبد شركات التأمين خسائر كبيرة.

وبدأت الجماعة المتحالفة مع إيران هجماتها في البحر الأحمر في أكتوبر 2023 عندما خطفت السفينة غالاكسي ليدر.
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وتزايدت هذه الهجمات في كانون الأول 2023 واستمرت في العام الجاري مع إطلاق كميات كبيرة من الصواريخ صوب السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأدت هذه الهجمات إلى تراجع سريع في حركة الملاحة، وهو ما استمر حتى يومنا هذا.

وقال جون لين، رئيس اللجنة المعنية بالحقائق والأرقام في الاتحاد الدولي لشركات التأمين البحري، في فبراير إن حركة الملاحة في البحر الأحمر انخفضت 50 بالمئة، وهو ما صاحبته زيادة موازية في حركة المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
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