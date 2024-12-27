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إقتصاد
أدنى مستوى منذ 30 عامًا.. هذا ما سجله الدولار في الاحتياطيات العالمية
Lebanon 24
27-12-2024
|
16:00
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أفاد تقرير لصندوق النقد الدولي أن حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية بلغت أدنى مستوى لها في ثلاثة عقود بنهاية الربع الثالث من العام.
ووفقا لهذه المواد التي حصلت عليها وكالة نوفوستي، "تحولت" البنوك المركزية إلى اليورو والعملات غير الاحتياطية والين الياباني.
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وبحسب معطيات الصندوق الدولي، انخفضت حصة العملة الأميركية في الاحتياطيات الدولية في الفترة من تموزإلى أيلول للربع الثاني على التوالي - بنسبة 0.85 نقطة مئوية، وعلى مدار العام بنسبة 1.8 نقطة مئوية. وفي نهاية الربع، انخفض المؤشر إلى 57.4%، وهو الحد الأدنى منذ عام 1995 (لا يقدم صندوق النقد الدولي إحصائيات للفترات السابقة لذلك). (روسيا اليوم)
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