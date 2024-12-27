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إقتصاد

طوكيو تشهد ارتفاعاً في الأسعار.. وتوقعات برفع الفائدة

Lebanon 24
27-12-2024 | 23:00
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تسارع التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية في كانون الاول وسط تصاعد ضغوط الأسعار، مما يبقي على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، بحسب بيانات صدرت الجمعة.

وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيأخذها بنك اليابان المركزي في الاعتبار خلال اجتماعه المقبل للسياسات في 23 و24 كانون الثاني والذي يتوقع بعض المحللين أن يرفع خلاله أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
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وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، 2.4 بالمئة في كانون الاول على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 2.5 بالمئة، بحسب وكالة "رويترز". (سكاي نيوز) 


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