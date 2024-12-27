طوكيو تشهد ارتفاعاً في الأسعار.. وتوقعات برفع الفائدة

Advertisement

وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيأخذها بنك اليابان المركزي في الاعتبار خلال اجتماعه المقبل للسياسات في 23 و24 كانون الثاني والذي يتوقع بعض المحللين أن يرفع خلاله أسعار الفائدة قصيرة الأجل.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، 2.4 بالمئة في كانون الاول على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 2.5 بالمئة، بحسب وكالة "رويترز". (سكاي نيوز)