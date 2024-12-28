مخزونات أميركا من النفط الخام تهبط 4.2 مليون برميل في أسبوع

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كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمركية عن تراجع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 20 كانون الأول بينما ارتفعت مخزونات البنزين.وأوضحت الإدارة أمس الجمعة أن مخزونات الخام تراجعت 4.2 مليون برميل إلى 416.8 مليون خلال الأسبوع، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت 320 ألف برميل.