Advertisement

إقتصاد

النفط يتراجع وسط تعاملات ضعيفة

Lebanon 24
30-12-2024 | 00:46
A-
A+
Doc-P-1299125-638711417185774762.jpeg
Doc-P-1299125-638711417185774762.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام حيث يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
Advertisement

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 74.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش وبلغ عقد آذار الأكثر تداولا 73.73 دولار للبرميل بانخفاض 6 سنتات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:30 | 2024-12-30
02:15 | 2024-12-30
01:23 | 2024-12-30
15:12 | 2024-12-29
14:10 | 2024-12-29
12:00 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24