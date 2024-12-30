النفط يتراجع وسط تعاملات ضعيفة

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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام حيث يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 74.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش وبلغ عقد آذار الأكثر تداولا 73.73 دولار للبرميل بانخفاض 6 سنتات.