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إقتصاد

"أدنوك" تُخطط لإعادة توجيه 200 مليار درهم لاقتصاد الإمارات

Lebanon 24
30-12-2024 | 05:29
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اعتمد مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" هدف الشركة بإعادة توجيه 200 مليار درهم أيّ حوالي 54.5 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني.
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ويتيح هذا البرنامج فرصا أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط الشركة لشراء منتجات يمكن تصنيعها محليا ويمنح الأولوية لخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.

ووفقا لبيان نشره مكتب أبوظبي الإعلامي،  فقد أسهم هذا البرنامج في عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي وتوفير 5500 فرصة عمل للإماراتيين في القطاع الخاص. (سكاي نيوز)
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