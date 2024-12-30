في إنتاج الأرز.. روسيا تحطم رقماً قياسياً جديداً

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وأشار المصدر إلى أن "المحصول زاد بنسبة 17% إلى أكثر من 1.2 مليون طن".وأضاف: "في عام 2024، قام المزارعون الروس بتحديث الرقم القياسي في حصاد الأرز، وبحسب البيانات الأولية، بلغ المحصول أكثر من 1.2 مليون طن، وهو ما يزيد بنسبة 17% عن العام الماضي".وجرت الإشارة إلى أن محصول الأرز القياسي هذا العام، سمح بالحفاظ على أسعار الجملة في البلاد عند مستوى 2022. (روسيا اليوم)