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إقتصاد

في إنتاج الأرز.. روسيا تحطم رقماً قياسياً جديداً

Lebanon 24
30-12-2024 | 16:00
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أفاد مصدر في وزارة الزراعة الروسية للصحفيين بأن "المزارعين الروس في عام 2024 قد تجاوزوا الرقم القياسي السابق في محصول الأرز".

وأشار المصدر إلى أن "المحصول زاد بنسبة 17% إلى أكثر من 1.2 مليون طن".
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وأضاف: "في عام 2024، قام المزارعون الروس بتحديث الرقم القياسي في حصاد الأرز، وبحسب البيانات الأولية، بلغ المحصول أكثر من 1.2 مليون طن، وهو ما يزيد بنسبة 17% عن العام الماضي".

وجرت الإشارة إلى أن محصول الأرز القياسي هذا العام، سمح بالحفاظ على أسعار الجملة في البلاد عند مستوى 2022. (روسيا اليوم) 
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