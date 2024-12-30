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إقتصاد

أسواق الخليج ترتفع في ختام العام.. دبي تسجل أعلى مستوى منذ عقد

Lebanon 24
30-12-2024 | 23:00
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ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الاثنين، في ختام تعاملات محدودة قبل نهاية العام، حيث أغلق المؤشر الرئيسي في دبي عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد.

وارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.9 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 2.1 بالمئة وسهم شركة أكوا باور 2.7 بالمئة.
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وبعد الإغلاق أعلنت أكوا باور دخولها إلى السوق الصينية من خلال تأمين مشروعات طاقة متجددة بقدرة تزيد على واحد غيغاوات بالتعاون مع شركاء صينيين.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة مسجلا أعلى مستوى منذ أيار 2014، بدعم من ارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.8 بالمئة وسهم إعمار للتطوير ثلاثة بالمئة.

وهبط المؤشر في قطر 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 0.8 بالمئة. (سكاي نيوز) 

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