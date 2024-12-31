Advertisement

وتولى ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي والمهاجم السابق لبرشلونة، رئاسة مجلس إدارة شركة إديفيثيو روستاور سوثيمي في الوثائق التي نشرتها "بورتفوليو ستوك إكستشينج" (بورصة المحافظ الاستثمارية)، وهي سوق بديلة أوروبية تحت إشراف بنك إسبانيا (البنك المركزي الإسباني).وتمتلك شركة إديفيثيو روستاور سوثيمي، سبعة فنادق في إسبانيا واندورا وثلاثة مساحات مكتبية وخمس شقق بالإضافة إلى شقق في لندن وباريس، بحسب الوثائق.ووفقا للسجلات التي نشرتها "بورتفوليو ستوك إكستشينج"، فإن الشركة تأسست عام 2013، وسجلت خسارة قدرها 1.7 مليون يورو عام 2023.ولم ترد الشركة بعد على طلب للتعقيب حول ظهورها الأول في سوق الأوراق المالية أمس الاثنين. (سكاي نيوز)