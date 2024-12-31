جنوب السودان يستأنف إنتاج النفط

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في رسالة مؤرّخة في 19 كانون الاول اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أكد المدير العام لهيئة النفط كون جون أكوت "تعلن وزارة النفط بموجب هذه الرسالة أن 30 كانون الاول 2024 سيشهد الاستئناف الرسمي لعمليات الإنتاج في المربعين 3 و7".والرسالة الموجهة إلى رئيس شركة دار للعمليات النفطية، العضو في كونسورتيوم يدير إنتاج النفط في جنوب السودان، تطلب من المجموعة الإعلان "بسرعة عن خططها لاستئناف الإنتاج". (سكاي نيوز)