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إقتصاد
جنوب السودان يستأنف إنتاج النفط
Lebanon 24
31-12-2024
|
08:50
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يستأنف جنوب السودان إنتاجه للنفط بعد توقف العمل في خط أنابيب كان يسمح بتوريده إلى السودان الذي يشهد حربًا، وفقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء.
في رسالة مؤرّخة في 19 كانون الاول اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أكد المدير العام لهيئة النفط كون جون أكوت "تعلن وزارة النفط بموجب هذه الرسالة أن 30 كانون الاول 2024 سيشهد الاستئناف الرسمي لعمليات الإنتاج في المربعين 3 و7".
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والرسالة الموجهة إلى رئيس شركة دار للعمليات النفطية، العضو في كونسورتيوم يدير إنتاج النفط في جنوب السودان، تطلب من المجموعة الإعلان "بسرعة عن خططها لاستئناف الإنتاج". (سكاي نيوز)
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