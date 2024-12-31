بارتفاع مستمر.. وول ستريت يفتتح آخر جلسة في 2024

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في آخر جلسة تداول لعام 2024، مواصلة بذلك موجة صعود بدأت منذ أكثر من عامين.



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وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.8 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 5919.74 نقطة.



وزاد المؤشر ناسداك المجمع 64.6 نقطة، أو 0.33 بالمئة، ليسجل 19551.358 نقطة. (سكاي نيوز) وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 63 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 42636.7 نقطة.وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.8 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 5919.74 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 64.6 نقطة، أو 0.33 بالمئة، ليسجل 19551.358 نقطة. (سكاي نيوز)