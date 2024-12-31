Advertisement

إقتصاد

بارتفاع مستمر.. وول ستريت يفتتح آخر جلسة في 2024

Lebanon 24
31-12-2024 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1299800-638712632062816496.png
Doc-P-1299800-638712632062816496.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في آخر جلسة تداول لعام 2024، مواصلة بذلك موجة صعود بدأت منذ أكثر من عامين.
 
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 63 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 42636.7 نقطة.
Advertisement

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.8 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 5919.74 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 64.6 نقطة، أو 0.33 بالمئة، ليسجل 19551.358 نقطة. (سكاي نيوز) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2024-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:35 | 2024-12-31
08:50 | 2024-12-31
08:00 | 2024-12-31
07:34 | 2024-12-31
07:09 | 2024-12-31
05:54 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24