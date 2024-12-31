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إقتصاد
بارتفاع مستمر.. وول ستريت يفتتح آخر جلسة في 2024
Lebanon 24
31-12-2024
|
10:33
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افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في آخر جلسة تداول لعام 2024، مواصلة بذلك موجة صعود بدأت منذ أكثر من عامين.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 63 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 42636.7 نقطة.
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وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.8 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 5919.74 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 64.6 نقطة، أو 0.33 بالمئة، ليسجل 19551.358 نقطة. (سكاي نيوز)
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