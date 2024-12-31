12
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بختام 2024.. الأسواق الإماراتية تسجل نموًا كبيرًا في القيمة السوقية
Lebanon 24
31-12-2024
|
11:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنهت أسواق المال المحلية في الإمارات عام 2024 بإضافة نحو 257 مليار درهم إلى قيمتها السوقية، بدعم من الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني وتأثيره على الشركات المدرجة وأرباحها. كما ساهمت جاذبية الأسواق المحلية للسيولة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والطروحات الأولية التي شهدها العام، في تحقيق هذه المكاسب، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام" يوم الثلاثاء.
Advertisement
وتخطت القيمة السوقية لأسهم سوقي "دبي وأبوظبي"، 3.905 تريليون درهم نهاية العام الجاري مقارنة بنحو 3.648 تريليون درهم نهاية العام السابق 2023.
وبهذا الأداء، رسخت الأسواق المحلية حالة الزخم التي بدأتها خلال السنوات الماضية، لتعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة والعالم.
ونمت القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.998 تريليون درهم نهاية جلسة 31 كانون الاول 2024، مقارنة بآخر جلسات السوق في 2023 حين بلغت القيمة السوقية نحو 2.961 تريليون درهم.
وعزز سوق دبي المالي رأسماله السوقي ليصل إلى 906.912 مليار درهم نهاية العام الجاري 2024 مقارنة بنحو 687.5 مليار درهم نهاية العام السابق. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر رسالة إسرائيلية لـ"حزب الله".. هل ستعود الحرب؟
Lebanon 24
آخر رسالة إسرائيلية لـ"حزب الله".. هل ستعود الحرب؟
15:00 | 2024-12-30
30/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل طالب اقتحمت استوديو أخبار "الجديد" أثناء النشرة... وهذا ما قالته عن الـ"أم تي في" (فيديو)
Lebanon 24
أمل طالب اقتحمت استوديو أخبار "الجديد" أثناء النشرة... وهذا ما قالته عن الـ"أم تي في" (فيديو)
05:16 | 2024-12-31
31/12/2024 05:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الرواية الكاملة لمقتل اللبنانيين في سوريا.. ورسالة من العائلة إلى "أحمد الشرع"
Lebanon 24
الرواية الكاملة لمقتل اللبنانيين في سوريا.. ورسالة من العائلة إلى "أحمد الشرع"
13:44 | 2024-12-30
30/12/2024 01:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر على زواجها.. نبيلة عواد تكشف عن خبر سعيد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أشهر على زواجها.. نبيلة عواد تكشف عن خبر سعيد (فيديو)
04:40 | 2024-12-31
31/12/2024 04:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمة الفيديو المسرّب.. أول تعليق من الفنان راغب علامة ولهذا السبب يشعر بالتوتر
Lebanon 24
بعد أزمة الفيديو المسرّب.. أول تعليق من الفنان راغب علامة ولهذا السبب يشعر بالتوتر
03:20 | 2024-12-31
31/12/2024 03:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:33 | 2024-12-31
بارتفاع مستمر.. وول ستريت يفتتح آخر جلسة في 2024
08:50 | 2024-12-31
جنوب السودان يستأنف إنتاج النفط
08:00 | 2024-12-31
بسبب الحرب... آلاف الإسرائيليين غادروا ورقم يكشف عددهم الكبير
07:34 | 2024-12-31
مع نهاية 2024.. أسعار الذهب تسجل "مستويات قياسية"
07:09 | 2024-12-31
في إسبانيا.. "ميسي" يطلق صندوقًا استثماريًا عقاريًا بـ"232 مليون دولار"
05:54 | 2024-12-31
وزارة الشؤون: تحويل المساعدة النقديّة الطارئة لذوي الإعاقة
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
31/12/2024 20:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
31/12/2024 20:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
31/12/2024 20:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24