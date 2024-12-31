بختام 2024.. الأسواق الإماراتية تسجل نموًا كبيرًا في القيمة السوقية

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وتخطت القيمة السوقية لأسهم سوقي "دبي وأبوظبي"، 3.905 تريليون درهم نهاية العام الجاري مقارنة بنحو 3.648 تريليون درهم نهاية العام السابق 2023.وبهذا الأداء، رسخت الأسواق المحلية حالة الزخم التي بدأتها خلال السنوات الماضية، لتعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة والعالم.ونمت القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.998 تريليون درهم نهاية جلسة 31 كانون الاول 2024، مقارنة بآخر جلسات السوق في 2023 حين بلغت القيمة السوقية نحو 2.961 تريليون درهم.وعزز سوق دبي المالي رأسماله السوقي ليصل إلى 906.912 مليار درهم نهاية العام الجاري 2024 مقارنة بنحو 687.5 مليار درهم نهاية العام السابق. (سكاي نيوز)