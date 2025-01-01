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إقتصاد

"بي واي دي" تضيق الفجوة مع "تسلا" بمبيعات قياسية

Lebanon 24
01-01-2025 | 10:25
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حققت شركة "بي واي دي" الصينية قفزة كبيرة في مبيعاتها بنهاية العام الماضي، ليصل إجمالي مبيعات سيارات الركاب إلى 4.25 مليون وحدة في 2024، مما ضيّق الفجوة بينها وبين منافستها "تسلا" في سباق تصدر مبيعات السيارات الكهربائية.
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وسجلت الشركة، التي يقع مقرها في شنزن وتوقفت عن إنتاج السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري منذ عام 2022، رقماً قياسياً جديداً لمبيعاتها الشهرية في كانون الاول، مدفوعة بالدعم الحكومي والحوافز المقدمة للمشترين. فقد باعت "بي واي دي" 509,440 سيارة كهربائية هجينة وكاملة البطاريات في الشهر الأخير من العام، بما في ذلك 207,734 سيارة كهربائية بالكامل. وارتفعت إجمالي مبيعاتها من السيارات الكهربائية إلى 1.76 مليون وحدة، بزيادة قدرها 41% مقارنة بالعام السابق.

وتتناقض هذه النتائج القياسية مع الأزمات التي تواجهها شركات السيارات التقليدية مثل "نيسان" و"فولكس واجن" و"ستيلانتيس"، التي تعاني من تراجع حاد في مبيعاتها داخل الصين، إضافة إلى تباطؤ في التحول نحو السيارات الكهربائية. (بلومبيرغ)
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