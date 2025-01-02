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إقتصاد
قطاع الصناعات التحويلية الألماني يختتم 2024 بتراجع متسارع
Lebanon 24
02-01-2025
|
10:30
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اختتم قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا عام 2024 بتسجيل انخفاضات أكثر حدة في الإنتاج والطلبيات الجديدة، في إشارة واضحة إلى أن تعافي الصناعة في أكبر اقتصاد في أوروبا لن يكون في وقت قريب.
وانخفض مؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 42.5 نقطة في ديسمبر من 43.0 في كل من أكتوبر ونوفمبر، وفقا لما جاء في تقديرات أولية.
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وتشير القراءات الأعلى من مستوى 50 نقطة إلى النمو، في حين تشير القراءات الأقل من المستوى نفسه إلى الانكماش.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورغ التجاري: "الوضع في قطاع الصناعات التحويلية لا يزال قاتما للغاية".
وأضاف أن "الإنتاج يشهد تراجعا حادا، كما تستمر الطلبيات الجديدة في الانخفاض، مما يوضح أن قطاع الصناعات التحويلية لن يخرج من الركود في وقت قريب".
وتراجع التوظيف في القطاع للشهر الثامن عشر على التوالي مع تكيف الشركات مع ضعف الطلب، ومع ذلك تباطأ معدل فقدان الوظائف إلى أقل مستوى منذ أغسطس.
وقال دي لا روبيا إن الاتجاه الهبوطي لأوضاع العمل ربما ينتهي في النصف الثاني من عام 2025، وهو الموعد الذي من المفترض أن تتولى فيه حكومة جديدة السلطة في ألمانيا بعد انتخابات فبراير، وربما يتغير النهج الحذر تجاه الاستثمار والاستهلاك. (سكاي نيوز)
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