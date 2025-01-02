أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الخميس بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 على النحو الآتي:



إسطنبول شراء بيع



الدولار الأمريكي



35,3710 35,3730

اليورو



36,7600 36,7620 (الاناضول)

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