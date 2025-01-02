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إقتصاد
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
Lebanon 24
02-01-2025
|
13:00
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جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الخميس بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 على النحو الآتي:
إسطنبول شراء بيع
الدولار الأمريكي
35,3710
35,3730
اليورو
36,7600
36,7620 (الاناضول)
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