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إقتصاد
أسعار الدولار ترتفع.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
02-01-2025
|
23:30
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سجّل الدولار الخميس أعلى مستوياته منذ أكثر من سنتين مقابل اليورو، بدفع من العودة الوشيكة إلى البيت الأبيض لدونالد ترامب الذي يعتزم اعتماد سياسات من شأنها أن ترفع قيمة العملة الأميركية.
وبعد ظهر الخميس، زادت قيمة الدولار 0,53 % مقابل اليورو إلى 1,0301 في أعلى نسبة له منذ أواخر تشرين الثاني 2022.
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وتحسّنت قيمة العملة الخضراء أيضا مقابل الجنيه الاسترليني بنسبة 1,06 % لتوازي 1,2385 دولار للجنيه الواحد، في أعلى مستوى منذ نيسان 2024.
وازداد تصاعد الدولار الخميس بفعل الانخفاض المفاجئ في طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة حيث سجّل 211 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 28 كانون الأول، في أدنى مستوى منذ نيسان 2024، في مؤشّر إيجابي للاقتصاد الأميركي. (رويترز)
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