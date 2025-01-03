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إقتصاد

تراجع جماعي.. الأسهم الأميركية تنخفض

Lebanon 24
03-01-2025 | 00:00
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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمير كية في ختام تداولات أولى جلسات عام 2025، متخلية عن المكاسب الهامشية التي حققتها في بداية الجلسة.


وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 9 آلاف طلب إلى 211 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من كانون الأول، وهو أدنى مستوى في ثمانية أشهر، الأمر الذي يشير إلى مرونة في سوق العمل تزامناً مع استمرار ارتفاع الفائدة.
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وبحسب القراءة النهائية لمسح "ستاندرد آند بورز غلوبال"، سجل مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأميركي مستوى 49.4 نقطة خلال كانون الأول، من قراءة الشهر السابق البالغة 49.7 نقطة، وأفضل من القراءة الأولية البالغة 48.3 نقطة.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 152 نقطة) إلى 42392 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 42905 نقاط وأقل مستوى عند 42175 نقطة.

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 5868 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5935 نقطة وأقل مستوى عند 5829 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.2% (نحو 30 نقطة) إلى 19280 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 19517 نقطة وأقل مستوى عند 19117 نقطة. (fx)
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