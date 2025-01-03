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إقتصاد

أداء إيجابي للعملات الرقمية

Lebanon 24
03-01-2025 | 00:30
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ارتفعت أغلب العملات الرئيسية خلال أولى جلسات عام 2025، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية وتقييم الأسواق للتالي بالنسبة لهذه الصناعة في العام الجاري.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 9 آلاف طلب إلى 211 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من كانون الأول، وهو أدنى مستوى في ثمانية أشهر، الأمر الذي يشير إلى مرونة في سوق العمل تزامناً مع استمرار ارتفاع الفائدة.
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وبحسب القراءة النهائية لمسح "ستاندرد آند بورز جلوبال"، سجل مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي مستوى 49.4 نقطة خلال كانون الأول، من قراءة الشهر السابق البالغة 49.7 نقطة، وأفضل من القراءة الأولية البالغة 48.3 نقطة.

الإيثريوم
وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم  على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 3.1% إلى 3457.7 دولار.

الريبل
ارتفع سعر الريبل  على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 3.4% إلى 2.38 دولار.

سولانا
ارتفع سعر سولانا  على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 7% إلى 207.4 دولار. (fx)
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