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تراجع معدل التضخم في تركيا بوتيرة تفوق التوقعات خلال الشهر الماضي، مما قد يُسهم في تسهيل مهمة البنك المركزي التركي في الاستمرار بخفض أسعار الفائدة.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 44.38% في كانون الاول، مقارنة بـ 47.09% في تشرين الثاني. بينما كانت التوقعات تشير إلى 45.20%، وفقًا لبيانات إنفستنغ.أما على المستوى الشهري، وهو المؤشر الأكثر أهمية للبنك المركزي، فقد بلغ معدل التضخم 1.03% في كانون الاول مقارنة بـ2.24% في تشرين الثاني، حسبما أعلنت هيئة الإحصاء التركية يوم الجمعة. وجاء هذا الأداء أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى 1.61%. (investing)