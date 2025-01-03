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إقتصاد

الرقم كبير.. عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا يرتفع

Lebanon 24
03-01-2025 | 05:35
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ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال كانون الأول الماضي، بحسب ما أعلنت الوكالة الاتحادية للتشغيل في نورنبرغ الجمعة.

وقالت الوكالة إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع الشهر الماضي بواقع 33 ألف شخص على أساس شهري ليصل إلى 2.807 مليون شخص.
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وعلى أساس سنوي ارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 170 ألفا شخص.

ووفقا للبيانات، ارتفع معدل البطالة في ألمانيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 6 بالمئة مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي.
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