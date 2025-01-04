بسبب ضعف الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوياتها في 3 أسابيع خلال التداولات، الجمعة، بفضل ضعف الدولار الأميركي، واستمرار عمليات شراء المعدن الأصفر.وجاء ذلك في وقت ينصب فيه التركيز على بيانات اقتصادية أميركية وتغييرات في أسعار الفائدة نتيجة السياسات التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 بنسبة 0.85 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2654.7 دولارا للأونصة.وفي تداولات الجمعة، انخفضت أسعار عقود الذهب بنسبة 0.55 بالمئة، أو بواقع 14.3 دولار.وحدّ من تعميق خسائر المعدن الأصفر، تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4 بالمئة عند 108.95 نقطة.