Advertisement

إقتصاد

بسبب ضعف الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً

Lebanon 24
04-01-2025 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1301187-638715949471020658.jpg
Doc-P-1301187-638715949471020658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوياتها في 3 أسابيع خلال التداولات، الجمعة، بفضل ضعف الدولار الأميركي، واستمرار عمليات شراء المعدن الأصفر.

وجاء ذلك في وقت ينصب فيه التركيز على بيانات اقتصادية أميركية وتغييرات في أسعار الفائدة نتيجة السياسات التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
Advertisement

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 بنسبة 0.85 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2654.7 دولارا للأونصة.

وفي تداولات الجمعة، انخفضت أسعار عقود الذهب بنسبة 0.55 بالمئة، أو بواقع 14.3 دولار.

وحدّ من تعميق خسائر المعدن الأصفر، تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4 بالمئة عند 108.95 نقطة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:06 | 2025-01-04
02:30 | 2025-01-04
02:16 | 2025-01-04
23:00 | 2025-01-03
16:00 | 2025-01-03
15:20 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24