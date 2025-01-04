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إقتصاد

كيف كانت مبيعات السيارات في روسيا عام 2024؟

Lebanon 24
04-01-2025 | 14:00
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شهد عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الجديدة في روسيا، حيث تم بيع 1.836 مليون سيارة من مختلف الفئات خلال العام، ما مثل زيادة بنسبة 39% مقارنة بعام 2023، الذي تم فيه بيع 1.32 مليون سيارة.
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ووفقًا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة الروسية، المنشورة السبت على موقعها الرسمي، ارتفعت مبيعات السيارات الخاصة بشكل كبير، حيث بلغت 1.554 مليون سيارة، بزيادة تقارب 50% عن العام السابق الذي سجل 1.057 مليون سيارة.

كذلك، أظهرت الأرقام الواردة في وثيقة الوزارة أن مبيعات السيارات التجارية الخفيفة زادت بنسبة 34%، من 105 آلاف إلى 140.3 ألف سيارة، بينما ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 16%، من 17.8 ألفا إلى 20.57 ألفا. ومن ناحية أخرى، شهدت مبيعات الشاحنات الجديدة انخفاضًا بنسبة 13%، حيث انخفضت من 140.2 ألفا إلى 121.56 ألفا.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد السيارات الجديدة المنتجة محليًا بلغ 829.87 ألف سيارة، ما يمثل 45.2% من إجمالي المبيعات، بزيادة قدرها 28% مقارنة بعام 2023.

وفي ما يتعلق بالمناطق الأكثر مبيعًا للسيارات الجديدة، تصدرت العاصمة موسكو القائمة ببيع 202.5 ألف سيارة (+13%)، تلتها ضواحي موسكو بـ111.5 ألف سيارة (+7%)، ثم سانت بطرسبرغ بـ91.9 ألف سيارة (+6%)، وكراسنودار بـ78.34 ألف سيارة (+5%)، وأخيرًا تتارستان بـ75.26 ألف سيارة (+5%). (العربي الجديد)
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