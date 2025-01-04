أفضل 10 سيارات يمكنك شراؤها في 2025.. ما هي؟

تُعد خدمة "كار أند درايفر" (car and driver) منذ عام 1983 قائمة بأفضل عشر سيارات يمكن شراؤها في العام التالي، وها هي قد أنجزت القائمة الخاصة بعام 2025، وهي تضم ثمانية طرازات شملتها اللائحة السابقة إضافة إلى طرازين جديدين.

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1 - كاديلاك سي تي4 - في بلاكوينغ

دافعت سيارة CT4-V Blackwing مرة أخرى عن مكانتها كسيارة سيدان رياضية عالية الأداء مدمجة لا يمكن التغلب عليها. فقد عادت للمرة الرابعة على التوالي منذ طرحها للبيع لأول مرة في طراز عام 2022.



2 – كاديلاك سي تي5 - في بلاكوينغ

تعتبر سيارة مصدرًا للقوة، حيث يعمل محركها V-8 سعة 6.2 لترًا وقوة 668 حصانًا على دفع السيارة ذات الأبواب الأربعة الكبيرة إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة في 3.5 ثوان وقطع مسافة ربع ميل في 11.4 ثانية.



3 - سيارات شيفروليه كورفيت

إن جزء من سحر هذه السيارة الرياضية عالية الأداء يكمن في الطريقة التي يشعر بها كل طراز في المجموعة بأنه فريد من نوعه وفريد من نوعه بالنسبة لسيارة كورفيت.



4 - هوندا أكورد

حصلت على لقب أفضل 10 سيارات حتى الآن 39 مرة، وقد تصدرت قائمة سيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم لسنوات.





5 - هوندا سيفيك

طراز Civic Hybrid الذي تم تقديمه حديثًا يعد ترقية مغرية؛ حيث يوفر نظام نقل الحركة الفريد الذي يعمل بالغاز والكهرباء قابلية قيادة مثيرة للإعجاب يمكن أن تفوز على كارهي السيارات الهجينة.



6 - لوسيد إير

أكثر من 400 ميل من مدى وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) بالإضافة إلى الأداء السلس والصامت والسريع يجعل Lucid Air سيارة كهربائية رائعة.



7 - مرسيدس- بنز إي450

هذه ليست المرة الأولى التي ندرج فيها الفئة E ضمن قائمة أفضل 10 سيارات لدينا. فقد فازت سابقتها بالجائزة في عامي 2018 و2019.





8 - بورشه بوكستر/كايمان

كوبيه أو كابريوليه، بأربع أسطوانات أو ست، وناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي PDK، وبالتالي، لا يوجد خيارات سيئة في هذه التشكيلة.



9 - سوبارو بي آر زد/تويوتا جي آر 86

في حين تميل السيارات الرياضية إلى أن تكون باهظة الثمن وغير عملية، فإن سوبارو بي آر زد وتويوتا جي آر 86 تتحديان التقاليد. وتبدأ أسعار السيارتين الكوبيه من 32265 دولارًا و31085 دولارًا على التوالي، وتجمع السيارتان بين ديناميكيات القيادة المنافسة لسيارة مازدا إم إكس 5 مياتا، ومقعدين خلفيين، وحجرة شحن كبيرة الحجم.



10 - تسلا موديل 3 لونغ راينج

لم يتوقع أي من المراقبين أن ينبهر بهذه السيارة المحدثة لعام 2024، والتي وصلت إلى مسابقة 10Best الخاصة بنا هذا العام. كانت السيارة تبدو في الغالب كما كانت عندما تم تقديمها قبل ثماني سنوات، وكانت تجربتنا الطويلة الأمد مع إصدار 2019 أقل من رائعة. لم يكمن من المتوقع أي ترقيات مذهلة، وهذا ما كان بالفعل. (العربي الجديد)