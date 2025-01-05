14
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2025 بـ139 مليار ريال
Lebanon 24
05-01-2025
|
15:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.
Advertisement
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال.
ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكــة خلال عام 2025م الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة شهيرة تعلن حملها أثناء لعب "البلايستيشن" مع زوجها (صور)
Lebanon 24
مذيعة شهيرة تعلن حملها أثناء لعب "البلايستيشن" مع زوجها (صور)
02:26 | 2025-01-05
05/01/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت بـ "ستار أكاديمي": فنانة معروفة تعلن انفصالها رسميًا عن زوجها.. وهذا ما كتبته
Lebanon 24
كانت بـ "ستار أكاديمي": فنانة معروفة تعلن انفصالها رسميًا عن زوجها.. وهذا ما كتبته
02:49 | 2025-01-05
05/01/2025 02:49:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليس لدينا فيتو على قائد الجيش".. وفيق صفا يكشف موعد تشييع نصرالله
Lebanon 24
"ليس لدينا فيتو على قائد الجيش".. وفيق صفا يكشف موعد تشييع نصرالله
04:22 | 2025-01-05
05/01/2025 04:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة ارتبطت برجل يصغرها بـ 40 عامًا... اليكم هويتها (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة ارتبطت برجل يصغرها بـ 40 عامًا... اليكم هويتها (صورة)
13:48 | 2025-01-05
05/01/2025 01:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون اقتحموا منزل عائلة فنان سوريّ... ما فعلوه مروّع جدّاً
Lebanon 24
مسلحون اقتحموا منزل عائلة فنان سوريّ... ما فعلوه مروّع جدّاً
05:09 | 2025-01-05
05/01/2025 05:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:45 | 2025-01-05
مدينة أميركية تفرض رسوما على السائقين لدخول وسط المدينة
16:00 | 2025-01-05
رقم هائل.. ماذا كُشف عن دمار حرب لبنان 2024؟
12:03 | 2025-01-05
الحكومة السورية سترفع رواتب موظفي الدولة أربعة أضعاف
09:54 | 2025-01-05
وزير الماليّة السوريّة: سنرفع رواتب موظفين في القطاع العام 400%
08:00 | 2025-01-05
"الغلاء" يضربُ جيوب السوريين.. تقريرٌ يكشف المأساة!
07:21 | 2025-01-05
دبي الأولى إقليميا والثامنة عالميا بمؤشر قوة المدن العالمي
فيديو
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
03:43 | 2025-01-04
06/01/2025 02:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
06/01/2025 02:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
06/01/2025 02:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24