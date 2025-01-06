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إقتصاد

الصادرات المصرية تعوض جزئياً هبوط إيرادات قناة السويس

Lebanon 24
06-01-2025 | 07:03
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عوض نمو الصادرات المصرية في العام الماضي تضرر التدفقات الدولارية للبلاد جراء هبوط إيرادات قناة السويس، بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر. 

ارتفعت الصادرات السلعية في مصر 12% تقريباً إلى 40 مليار دولار في 2024 وهو أعلى مستوى تصل إليه، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار. 
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تُعد قناة السويس مصدراً حيوياً للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري البالغ حجمه 380 مليار دولار، والذي تراجعت قيمة عملته مقابل الدولار في الآونة الأخيرة، مما يرفع فاتورة وارداته.

واستمر تراجع النشاط في قناة السويس-أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية بالنسبة للحكومة- في الربع الأول من السنة المالية 2024 - 2025 نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، لتنخفض الإيرادات بنسبة 63% إلى 0.97 مليار دولار خلال الربع مقارنة مع 2.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن وزارة التخطيط المصرية الأسبوع الماضي. (بلومبيرغ)
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