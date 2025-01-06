خفض أسعار التذاكر يضغط على إيرادات السينما السعودية

Advertisement

تراجعت إيرادات شباك التذاكر السعودي خلال العام الماضي بنحو 8% على أساس سنوي، بضغط من تراجع أسعار التذاكر، كما أظهرت بيانات هيئة الأفلام السعودية.انخفاض الإيرادات لم يكن ناجماً عن تراجع الإقبال على شباك التذاكر، إنما عن قرار خفض أسعار التذاكر في مايو من العام الماضي، بحسب محمد عبد الجليل، محلل الشؤون الفنية لدى "الشرق".وبلغ إجمالي إيرادات صالات عرض الأفلام في المملكة العام الماضي 846 مليون ريال، مقارنةً بـ919 مليوناً في 2023، رغم ارتفاع عدد التذاكر المباعة بمقدار 500 ألف إلى 17.5 مليون تذكرة للفترة عينها.وكانت الشركات السبع التي تشغل الصالات السينمائية في المملكة عملت على تخفيض أسعارها خلال 2024 لتتراوح قيمة التذكرة بين 50 و55 ريالاً، انخفاضاً من نحو 85 ريالاً. (بلومبيرغ)