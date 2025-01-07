بسبب ارتفاع التضخم.. "المركزي" الإسرائيلي يبقي سعر الفائدة دون تغيير

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قرر بنك إسرائيل المركزي إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.50% للمرة الثامنة على التوالي أمس الاثنين، مشيرا إلى توقعات بارتفاع التضخم وعدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة "حماس" في غزة.لكن محافظ البنك أمير يارون أبقى على احتمال خفض أسعار الفائدة إذا بدأت الضغوط على الأسعار في التراجع، وفقا لـ"رويترز".