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إقتصاد

بسبب ارتفاع التضخم.. "المركزي" الإسرائيلي يبقي سعر الفائدة دون تغيير

Lebanon 24
07-01-2025 | 01:13
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قرر بنك إسرائيل المركزي إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.50% للمرة الثامنة على التوالي أمس الاثنين، مشيرا إلى توقعات بارتفاع التضخم وعدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة "حماس" في غزة.
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لكن محافظ البنك أمير يارون أبقى على احتمال خفض أسعار الفائدة إذا بدأت الضغوط على الأسعار في التراجع، وفقا لـ"رويترز".
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