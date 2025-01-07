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إقتصاد

وسط تعافي شهية المخاطرة.. بيتكوين تتجاوز 100 ألف دولار لأول مرة منذ أسبوعين

Lebanon 24
07-01-2025 | 02:16
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تجاوزت عملة بيتكوين حاجز 100 ألف دولار لأول مرة منذ أسبوعين مع ارتفاع الأسهم في بداية أول أسبوع تداول كامل لعام 2025، مما عزز الطلب على الأصول الخطرة. وارتفعت العملة الرقمية بنسبة 4.1% لتصل إلى 102,504 دولار يوم الاثنين.
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وسجلت البيتكوين مكاسب أسبوعية بنسبة 5.66% حتى يوم الأحد، وهي الأكبر منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني، ووفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبيرغ" واطلعت عليها "العربية Business".

شهدت مسيرة البيتكوين القياسية في عام 2024 تباطؤًا في أواخر ديسمبر/كانون الأول مع قيام المستثمرين بجني الأرباح. وكانت التوقعات بأن إدارة داعمة للعملات المشفرة بقيادة دونالد ترامب في البيت الأبيض قد ساهمت في رفع العملة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 108,315 دولار.
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