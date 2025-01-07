أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

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ارتفعت أسعار النفط لتُعوّض خسائرها في وقت سابق بدعم مخاوف من شحّ الإمدادات من روسيا وإيران بسبب تزايد العقوبات الغربية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أي 0.80 بالمئة إلى 76.91 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أي 0.63 بالمئة إلى 74.02 دولار.وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو.بي.إس، إن المتعاملين بدأوا فيما يبدو الأخذ في الاعتبار بعض مخاطر انقطاع الإمدادات الصغيرة لصادرات الخام الإيراني إلى الصين. (سكاي نيوز)