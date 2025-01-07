إرتفاع أغلب بورصات الخليج

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ارتفعت أغلب أسواق الأسهم في الخليج، مع ترقب المستثمرين مجموعة بيانات اقتصادية أميركية ستصدر هذا الأسبوع وستؤثر على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة بدعم من صعود سهم مجموعة "إس.تي.سي" السعودية للاتصالات 1.8 بالمئة وزيادة سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 1.1 بالمئة.وقفز سهم الموسى الصحية 15 بالمئة إلى 146 ريالا للسهم في أول تداول له في البورصة مقارنة بسعر الطرح البالغ 127 ريالا.وقال جوزيف ضاهرية، خبير الأسواق لدى تيكميل إن السوق السعودية مستمرة في التعافي بدعم من نمو القطاع المصرفي ونجاح الطرح العام الأولي لمجموعة الموسى الصحية. وقد تؤدي المعنويات المرتفعة ونتائج الأرباح في الربع الأخير المرتقبة إلى تحقيق المزيد من المكاسب.وربح مؤشر دبي 0.5 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى له في أكثر من عقد مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 3.1 بالمئة.وارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة. (سكاي نيوز)