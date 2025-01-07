17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إرتفاع أغلب بورصات الخليج
Lebanon 24
07-01-2025
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أغلب أسواق الأسهم في الخليج، مع ترقب المستثمرين مجموعة بيانات اقتصادية أميركية ستصدر هذا الأسبوع وستؤثر على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة بدعم من صعود سهم مجموعة "إس.تي.سي" السعودية للاتصالات 1.8 بالمئة وزيادة سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 1.1 بالمئة.
Advertisement
وقفز سهم الموسى الصحية 15 بالمئة إلى 146 ريالا للسهم في أول تداول له في البورصة مقارنة بسعر الطرح البالغ 127 ريالا.
وقال جوزيف ضاهرية، خبير الأسواق لدى تيكميل إن السوق السعودية مستمرة في التعافي بدعم من نمو القطاع المصرفي ونجاح الطرح العام الأولي لمجموعة الموسى الصحية. وقد تؤدي المعنويات المرتفعة ونتائج الأرباح في الربع الأخير المرتقبة إلى تحقيق المزيد من المكاسب.
وربح مؤشر دبي 0.5 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى له في أكثر من عقد مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 3.1 بالمئة.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
02:45 | 2025-01-07
07/01/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أثاث منزلها بـ3 مليون دولار.. اليوتيوبر "يومي" صديقة نادين نسيب نجيم تكشف مصدر ثروتها (فيديو)
Lebanon 24
أثاث منزلها بـ3 مليون دولار.. اليوتيوبر "يومي" صديقة نادين نسيب نجيم تكشف مصدر ثروتها (فيديو)
01:48 | 2025-01-07
07/01/2025 01:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 29 عاما وكان من المقربين منه: تفاصيل جديدة تكشف عن عملية اغتيال نصرالله.. من هو العميل "جي"؟
Lebanon 24
عمره 29 عاما وكان من المقربين منه: تفاصيل جديدة تكشف عن عملية اغتيال نصرالله.. من هو العميل "جي"؟
23:40 | 2025-01-06
06/01/2025 11:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)
03:43 | 2025-01-07
07/01/2025 03:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وفعلها جنبلاط وبري.. القصة الكاملة لترشيح قائد الجيش!
Lebanon 24
وفعلها جنبلاط وبري.. القصة الكاملة لترشيح قائد الجيش!
04:00 | 2025-01-07
07/01/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:34 | 2025-01-07
هل تضطر "تيك توك" لتسريح 7000 موظف؟
09:22 | 2025-01-07
سلام : حماية ودائع الناس ليس خيارا بل هو واجب وطني على الجميع
08:53 | 2025-01-07
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات
08:01 | 2025-01-07
سفينتان لتوليد الكهرباء في طريقهما إلى سوريا
07:08 | 2025-01-07
حمية تابع مشروع إعادة الإعمار خلال لقائه كاريه
07:02 | 2025-01-07
"إنفيديا" تُبرم شراكات مع "تويوتا" و"أورورا" و"كونتننتال"
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
07/01/2025 19:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
07/01/2025 19:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
07/01/2025 19:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24