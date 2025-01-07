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إقتصاد

مؤشر الدولار يسجّل ارتفاعا جديدًا.. إليكم الأسعار

Lebanon 24
07-01-2025 | 14:32
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ارتفع مؤشر الدولار DXY خلال تعاملات يوم الثلاثاء ليمحو بعضاً من خسائره المبكرة من الجلسة وكذلك بعضاً من خسائره الحادة التي تكبدها خلال الجلسة السابقة، وذلك بعد أن اكتسبت العملة الخضراء بعضاً من الدعم جراء الارتفاع الذي شهدته عوائد سندات الخزانة بجانب البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع والصادرة اليوم في الولايات المتحدة.
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وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.14% ليسجل 108.48 نقطة، وذلك بعد أن هبط إلى مستوى 107.848 نقطة بوقت مبكر من الجلسة.

وجاء التعافي الذي شهده الدولار خلال جلسة اليوم مدفوعاً بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية على خلفية بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني والتي جاءت أقوى من المتوقع وتقارير مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات ISM لقطاع الخدمات في كانون الاول.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع الوظائف الشاغرة المتاحة في الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني بنحو 259 ألف وظيفة إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر عند 8.098 مليون وظيفة، وهو ما يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضها إلى 7.740 مليون وظيفة.

وفي نفس الوقت، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات للقطاع الخدمي الأميركي خلال شهر كانون الاول بنحو 2.0 نقطة ليسجل 54.1 نقطة، وهو ما جاء كذلك أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيله 53.5 نقطة فقط.

من ناحية أخرى، اتسع عجز الميزان التجاري الأمريكي خلال شهر نوفمبر إلى 78.2 مليار دولار من 73.6 مليار دولار في تشرين الاول، ولكنه جاء أقل مما كانت تشير إليه توقعات الأسواق عند 78.3 مليار دولار. (investing)
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