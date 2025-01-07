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إقتصاد

استمرار تراجع أسعار الغاز في أوروبا

Lebanon 24
07-01-2025 | 16:15
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واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي تراجعها لليوم الثاني على التوالي في التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء في ظل تراجع المخاوف من نقص الإمدادات على المدى القصير، وعودة تركيز المتعاملين إلى أوضاع التخزين في الصيف المقبل.
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وتراجعت أسعار العقود الآجلة القياسية اليوم بعد انخفاضها أمس بنسبة 5% تقريبا على خلفية موجة البرد الشديد التي تتعرض لها أغلب مناطق أوروبا.

وقال وارين بترسون ومإيوا مانثي المحللان في مؤسسة آي.إن.جي غروب للخدمات المالية إن الضجيج الذي أحاط بتوقف ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا هدأ والمضاربون الذين حققوا صافي استثمارات طويلة الأجل قياسية خلال العام الماضي قد يبدأون في استبعاد بعض المخاطر".

وبحلول الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا في أمستردام، تراجع سعر العقود القياسية تسليم الشهر المقبل بنسبة 2% إلى 46.30 يورو لكل ميغاواط. (العربية)
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