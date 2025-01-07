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إقتصاد
"دبي لصناعات الطيران" تستحوذ على "نورديك أفييشن كابيتال" بالكامل
Lebanon 24
07-01-2025
|
16:29
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أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على 100% من مجموعة شركات نورديك أفييشن كابيتال (Nordic Aviation Capital أو NAC)، المتخصصة في قطاع تأجير الطائرات، والتي تمتلك تاريخا يمتد لأكثر من 30 عاما. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة بعد.
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وبحسب بيانات أيلول 2024، يتألف أسطول نورديك أفييشن كابيتال من 252 طائرة مملوكة وقيد الطلب مؤجرة لأكثر من 60 شركة طيران تعمل في حوالي 40 دولة. وعلى أساس تقديري، سيضم أسطول دبي لصناعات الطيران كابيتال حوالي 750 طائرة مملوكة، ومدارة، وقيد الطلب بقيمة تقريبية تبلغ 22 مليار دولار، مؤجرة لحوالي 170 شركة طيران في حوالي 70 دولة.
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "نحن سعداء لإضافة قدرات مجموعة شركات نورديك أفييشن كابيتال وحضورها السوقي، وفرق عملها إلى منصتنا. يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية تتيح لنا تقديم حلول أكثر كفاءة من حيث التكلفة لقاعدة أوسع من العملاء". (الخليج)
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