12
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
-2
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لقاء بين فياض والسفيرة الأميركية
Lebanon 24
08-01-2025
|
11:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أملت السفيرة الأميركية ليزا جونسون، خلال لقائها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض، عشية الاستحقاق الانتخابي، "أن تسفر جلسة الغد انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة بأن "اللقاء عرض آخر المستجدات السياسية وتطورات الاستحقاق الانتخابي. وتناول البحث ملف الطاقة، في ضوء قرار وزارة الخزانة الأميركية تعليق بعض العقوبات على سوريا، خصوصا لجهة الاتجار واستيراد المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية".
Advertisement
وأكدت جونسون أن "هذا القرار يشكل نافذة إيجابية يمكن للبنان من خلالها أن يعيد إحياء اتفاقيتي استيراد الغاز الطبيعي من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا من دون التعرض لخطر العقوبات الناتجة من قانون قيصر. كما ينطبق هذا الأمر على استيراد الكهرباء من تركيا عبر سوريا، بناء على المحادثات التي كان أجراها الوزير فياض مع نظيره في تركيا الشهر الماضي".
(الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غياب الأمطار عن لبنان: المُنخفضات والثلوج عائدة..استعدوا للبرد والصقيع في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد غياب الأمطار عن لبنان: المُنخفضات والثلوج عائدة..استعدوا للبرد والصقيع في هذا الموعد
00:24 | 2025-01-08
08/01/2025 12:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار محطة محروقات في سن الفيل
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار محطة محروقات في سن الفيل
08:39 | 2025-01-08
08/01/2025 08:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟.. إليكم ما كشفه وزير التربيّة
Lebanon 24
هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟.. إليكم ما كشفه وزير التربيّة
07:50 | 2025-01-08
08/01/2025 07:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)
13:19 | 2025-01-08
08/01/2025 01:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد من الأمن العام يتعلّق بدخول السوريين إلى لبنان
Lebanon 24
قرار جديد من الأمن العام يتعلّق بدخول السوريين إلى لبنان
06:08 | 2025-01-08
08/01/2025 06:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:47 | 2025-01-08
مدبولي: نستهدف زيادة عدد الشركات في برنامج الطروحات
13:19 | 2025-01-08
آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)
12:29 | 2025-01-08
نقابة "ألفا" و"تاتش": لإعطاء الحقوق المتبقية للموظفين قبل وضع أعباء مالية جديدة
12:25 | 2025-01-08
منصوري بحث مع أبو حيدر وسوبرة والنقيب الأوضاع الإقتصادية والمالية
12:00 | 2025-01-08
هل تُنقذ انتخابات الرئاسة الإقتصاد اللبنانيّ؟
11:00 | 2025-01-08
أكبر 10 دول عربية وعالمية تمتلك احتياطيات نقد أجنبي... هذه مرتبة لبنان
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
09/01/2025 00:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
09/01/2025 00:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
09/01/2025 00:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24