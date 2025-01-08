لقاء بين فياض والسفيرة الأميركية

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أملت السفيرة الأميركية ليزا جونسون، خلال لقائها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض، عشية الاستحقاق الانتخابي، "أن تسفر جلسة الغد انتخاب رئيس جديد للجمهورية".وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة بأن "اللقاء عرض آخر المستجدات السياسية وتطورات الاستحقاق الانتخابي. وتناول البحث ملف الطاقة، في ضوء قرار وزارة الخزانة الأميركية تعليق بعض العقوبات على سوريا، خصوصا لجهة الاتجار واستيراد المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية".وأكدت جونسون أن "هذا القرار يشكل نافذة إيجابية يمكن للبنان من خلالها أن يعيد إحياء اتفاقيتي استيراد الغاز الطبيعي من مصر واستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا من دون التعرض لخطر العقوبات الناتجة من قانون قيصر. كما ينطبق هذا الأمر على استيراد الكهرباء من تركيا عبر سوريا، بناء على المحادثات التي كان أجراها الوزير فياض مع نظيره في تركيا الشهر الماضي".(الوكالة الوطنية)