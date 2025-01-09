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إقتصاد

تجربة تسوق جديدة.. شركة سيارات عالمية تبدأ بيع سياراتها عبر أمازون

Lebanon 24
09-01-2025 | 00:28
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أعلنت شركة "هيونداي موتور" يوم الأربعاء، أنها بدأت بيع سياراتها على موقع "أمازون" (Amazon.com).

ويأتي ذلك بعد عام واحد من توقيع شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية شراكة استراتيجية مع شركة البيع بالتجزئة الأمريكية العملاقة.
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وأفادت هيونداي في بيان صحفي بأنه بدءا من 7 كانون الثاني، يمكن للمستهلكين الأميركيين تصفح وطلب وتمويل أي سيارة "هيونداي" جديدة من خلال وكلاء "هيونداي" على "أمازون أوتو" وتحديد موعد لاستلامها من الوكيل.

وأشارت "هيونداي"، الشركة المصنعة لسيارات "سوناتا" و"سانتا في" الرياضية المتعددة الاستخدامات، إلى أنها العلامة التجارية الأولى والوحيدة للسيارات المتاحة على "أمازون أوتو".

ويتيح هذا التعاون لوكلاء "هيونداي" طريقة أخرى لزيادة الوعي حول قائمة منتجاتهم وتقديم المزيد من الراحة لعملائهم. (روسيا اليوم)
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