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إقتصاد

أسعار الوقود في ألمانيا تحلق

Lebanon 24
09-01-2025 | 01:49
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سجلت أسعار الوقود في ألمانيا ارتفاعا ملحوظا في غضون أسبوع حيث أعلن نادي السيارات الألماني أن متوسط السعر اليومي للبنزين الممتاز فئة E10 على مستوى البلاد بلغ 1.731 يورو للتر الواحد أمس الثلاثاء، بزيادة قدرها 3.5 سنت مقارنة بالأسبوع السابق.
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كما ارتفع سعر الديزل بمقدار 3.3 سنت ليصل إلى 1.663 يورو للتر الواحد. بذلك تواصل أسعار الوقود اتجاهها التصاعدي الذي شهدته خلال الأسابيع الماضية. قبل أربعة أسابيع فقط، كان سعر اللتر أرخص بنحو 8 سنتات. بذلك وصلت أسعار الوقود إلى مستويات مماثلة لما كانت عليه في صيف العام الماضي. (سكاي نيوز)
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