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إقتصاد
التضخم في الصين يقترب من الصفر
Lebanon 24
09-01-2025
|
03:00
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تراجع التضخم الاستهلاكي في الصين بشكل أكبر ليصل إلى الصفر، حيث تباطأ للشهر الرابع على التوالي، مما يمثل نكسة لجهود الحكومة لدفع الطلب من خلال ضخ الحوافز في الاقتصاد.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% مقارنة بالعام السابق، وفقا لما ذكره المكتب الوطني للإحصاء يوم الخميس، مقارنة بزيادة بنسبة 0.2% في الشهر السابق. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" هو 0.1%.
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امتد الانكماش في أسعار المنتجين إلى الشهر السابع والعشرين على التوالي، على الرغم من أن مؤشر أسعار المنتجين سجل انخفاضاً أبطأ بنسبة 2.3% مقارنة بشهر تشرين الثاني. (بلومبيرغ)
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