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إقتصاد
اليابان تفرض عقوبات على عشرات الأفراد والشركات من روسيا
Lebanon 24
10-01-2025
|
00:17
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قررت الحكومة اليابانية اليوم، في إطار الإجراءات المناهضة لروسيا، فرض عقوبات على 11 فردا و51 مؤسسة و3 بنوك، بالإضافة إلى عشرات الشركات.
وحظرت اليابان تصدير إلى روسيا، مادة الكابسيسين المستخدمة في الصناعة و335 نوعا من السلع، بما في ذلك أجزاء المعدات الخاصة والدراجات النارية الصغيرة وأدوات العمل المختلفة. وفي إطار العقوبات تم تجميد أصول 11 شخصا من كبار مدراء الشركات والمؤسسات الروسية.
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وشملت العقوبات اليابانية الجديدة، معهد موسكو للتقنيات الحرارية، والمؤسسة العلمية - الإنتاجية Mashinostroeniya، والمجمع الكيميائي في أليكسين، ومكتب التصاميم "تروبينا"، ومعهد الدراسات العلمية لهندسة الراديو، وشركة "فيمبل"، ومصنع بناء الماكينات في ماري إل، ومؤسسة "غرانيت"، ومصنع الذخيرة في كليموفسك، ومصانع البارود في قازان وتامبوف، فضلا عن شركات أخرى. وتمس العقوبات كذلك مصارف CMRBank وRFK Bank وTimer Bank. وفي الوقت نفسه، تم شطب ثمانية أشخاص من قوائم العقوبات، بما في ذلك فيوليتا بريغوجينا.
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