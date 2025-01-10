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إقتصاد
بعد ثلاثة أيام من المكاسب.. أسعار الذهب تستقر
Lebanon 24
10-01-2025
|
02:00
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استقرت أسعار الذهب بعد ارتفاع دام ثلاثة أيام، حيث يترقب المتداولون صدور بيانات الوظائف الأميركية التي ستساعد في تشكيل توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام.
تم تداول الذهب للتسليم الفوري بالقرب من 2670 دولاراً للأونصة، محققاً مكاسب تزيد عن 1% خلال أول أسبوع كامل من التداول في العام.
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يُتوقع أن تُظهر بيانات الوظائف لشهر كانون الأول نمواً معتدلاً، لكنه لا يزال صحياً، وهو ما يتوقع الاقتصاديون استمراره في عام 2025.
وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم على الأرجح سيبقون أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة ممتدة، مع تأجيل أي تخفيضات إضافية حتى يحدث انخفاض كبير في معدلات التضخم. وعادةً ما تستفيد المعادن التي لا تدر عائداً، مثل الذهب، من انخفاض أسعار الفائدة.
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