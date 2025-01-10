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إقتصاد

بعد بيانات الوظائف القوية... هذا ما سجله الدولار

Lebanon 24
10-01-2025 | 14:00
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شجل الدولار الأميركي أمام سلة من العملات، اليوم الجمعة،ارتفاعاً بعد بيانات أظهرت وفرة أكبر من المتوقع في الوظائف بالولايات المتحدة الشهر الماضي، مما عزز التوقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق هذا الشهر.
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وأظهر تقرير صادر عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف 256 ألف وظيفة في كانون الأول، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات خبراء اقتصاديين بزيادة مقدارها 160 ألف وظيفة.

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