بعد بيانات الوظائف القوية... هذا ما سجله الدولار

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وأظهر تقرير صادر عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف 256 ألف وظيفة في كانون الأول، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات خبراء اقتصاديين بزيادة مقدارها 160 ألف وظيفة.