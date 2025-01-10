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إقتصاد

للأسبوع الثالث على التوالي.. أسعار النفط ترتفع وتحقق مكاسب

Lebanon 24
10-01-2025 | 16:00
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ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، مما يضعها على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث يركز المتعاملون على المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات في حال فرض عقوبات جديدة على روسيا.
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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.50 دولار، أي 4.6 بالمئة، إلى 80.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 1422 بتوقيت غرينتش متجاوزة 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ تشرن الأول.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.57 دولار، أي 4.8 بالمئة، إلى 77.49 دولار. (سكاي نيوز) 
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