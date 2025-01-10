للأسبوع الثالث على التوالي.. أسعار النفط ترتفع وتحقق مكاسب

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.50 دولار، أي 4.6 بالمئة، إلى 80.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 1422 بتوقيت غرينتش متجاوزة 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ تشرن الأول.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.57 دولار، أي 4.8 بالمئة، إلى 77.49 دولار. (سكاي نيوز)