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إقتصاد

رقم صادم.. كم بلغ حجم خسائر الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات؟

Lebanon 24
10-01-2025 | 23:00
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تكبدت ولاية لوس أنجلوس خسائر ضخمة جراء حرائق الغابات، التي تقترب من أن تكون واحدة من أكثر الحرائق تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير نشره موقع "بي بي سي" البريطاني، فمن المتوقع أن تتجاوز الخسائر 135 مليار دولار حتى الآن.
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وفي تقدير أولي، بحسب التقرير، قالت شركة "أكيوويذر" الخاصة للتنبؤ بالطقس إنها تتوقع وقوع خسائر تتراوح بين 135 مليار دولار و150 مليار دولار، حيث تنتشر الحرائق في منطقة تضم بعض أغلى العقارات في الولايات المتحدة.

كما تستعد صناعة التأمين لضربة كبيرة، حيث يتوقع محللون من شركات مثل "مورنينغ ستار" و"جيه بي مورغان" وقوع خسائر مؤمنة تزيد عن 8 مليارات دولار.

وتقول سلطات الإطفاء إن أكثر من 5300 مبنى دمرها حريق "باليساديس"، بينما دمر حريق "إيتون" أكثر من 5000 مبنى.

ومع استمرار السلطات في العمل على احتواء الحرائق، فإن حجم الخسائر لا يزال يتكشف.

ويُصنف حريق عام 2018 الذي اندلع في شمال كاليفورنيا بالقرب من بلدة بارادايس حاليًا على أنه الكارثة ذات أعلى تكاليف مؤمنة، بنحو 12.5 مليار دولار، وفقًا لشركة التأمين العملاقة "أون".

وتسبب هذا الحريق، المعروف باسم "حريق كامب"، في مقتل 85 شخصًا ونزوح أكثر من 50 ألفًا. (سكاي نيوز) 
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