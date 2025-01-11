النفط يسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثالث عقب عقوبات أميركية ضد الخام الروسي

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قفزت أسعار النفط 3% تقريبا في تعاملات الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر وسط تأهب بين المتعاملين لتعطل الإمدادات جراء حزمة العقوبات الأميركية الكبيرة التي تستهدف إيرادات روسيا من النفط والغاز.وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسي وناقلات نفط ووسطاء ومتعاملين وموانئ بغرض ضرب جميع مراحل إنتاج النفط الروسي وتوزيعه.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.84 دولار أو 3.7% إلى 79.76 دولار للبرميل عند التسوية، وذلك بعد أن تجاوزت 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ السابع من تشرين الأول، وسجلت الأسعار 4.25% خلال الأسبوع في مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي .