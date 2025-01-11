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إقتصاد
"توتال إنرجيز" الفرنسية تبدأ بناء منشأة لمعالجة الغاز في العراق
Lebanon 24
11-01-2025
|
04:24
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قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز أمس الجمعة إنها بدأت بناء منشأة لمعالجة الغاز في العراق، وهي خطوة أولى ضمن مشروع ضخم للطاقة يهدف إلى خفض فاتورة واردات البلاد وجذب استثمارات أجنبية.
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وأضافت الشركة أن منشأة غاز أرطاوي 25 ستعالج 50 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من حقل أرطاوي.
وذكرت الشركة أن الغاز سيستخدم في توليد الطاقة لنحو 200 ألف أسرة في محافظة البصرة بعد إرساله للمحطات.
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