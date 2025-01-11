"تيك توك" تُحذّر من عواقب أوسع لحظر التطبيق في أميركا

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قدم محامي "تيك توك" والشركة الأم للمنصة "بايت دانس" الصينية تحذيرا خلال مناقشات المحكمة العليا الأميركية بشأن قانون من شأنه أن يقضي ببيع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة أو حظره في الولايات المتحدة.وقال المحامي نويل فرانسيسكو الذي يمثل "تيك توك" و"بايت دانس" إنه إذا كان بإمكان الكونغرس أن يفعل هذا بشأن "تيك توك"، فقد يلاحق شركات أخرى أيضاً. (سكاي نيوز)