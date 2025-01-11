16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
المدير الإقليمي لـ"ميتا": أدوات الذكاء الاصطناعي ستكون مجانية
Lebanon 24
11-01-2025
|
10:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدمت شركة "ميتا" خلال فعاليات قمة المليار متابع 2025، التي انطلقت في دبي اليوم السبت، تحت شعار "المحتوى الهادف"، رؤيتها حول التحول الكبير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في عالم صناعة المحتوى،وأبرزت تأثير هذه التقنيات في إستراتيجية بناء المجتمعات الرقمية ودعم صناع المحتوى حول العالم.
Advertisement
وأكد فارس عقاد المدير الإقليمي لشركة "ميتا" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال جلسة "فتح آفاق المستقبل مع ميتا"، أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستكون مجانية في السنوات القادمة، مما سيتيح للجميع فرصة الوصول إلى هذه الأدوات المبتكرة واستخدامها في تطوير المحتوى وتحقيق تجارب رقمية متقدمة.
ولفت فارس عقاد إلى أن هذا التحول في فتح أدوات الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة جوهرية نحو بناء عالم رقمي جديد يوفر إمكانات غير محدودة للإبداع والتفاعل، كما يسهم في تحقيق قفزات نوعية في مستقبل التقنيات الرقمية.
وقال إن التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في تمكين صناع المحتوى من توسيع نطاق تأثيرهم والوصول إلى جماهير متنوعة بطرق أكثر إبداعاً وفعالية. (سكاي نيوز)
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ناصيف زيتون يتعرّض لهجوم واسع.. شاهدوا ماذا فعل مع ابنة شقيقه (فيديو)
Lebanon 24
ناصيف زيتون يتعرّض لهجوم واسع.. شاهدوا ماذا فعل مع ابنة شقيقه (فيديو)
03:47 | 2025-01-11
11/01/2025 03:47:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه للضرب في دمشق.. مصادر سورية تكشف ما حصل مع عبد المنعم عمايري وهكذا علّقت طليقته
Lebanon 24
بعد تعرّضه للضرب في دمشق.. مصادر سورية تكشف ما حصل مع عبد المنعم عمايري وهكذا علّقت طليقته
23:37 | 2025-01-10
10/01/2025 11:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ضيق.. شقيقة هيفا وهبي تستمتع بوقتها في تايلاند (صور)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. شقيقة هيفا وهبي تستمتع بوقتها في تايلاند (صور)
01:38 | 2025-01-11
11/01/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة من المنخفضات الجوية ستضرب لبنان: أجواء باردة وأمطار طوفانية.. فاستعدوا
Lebanon 24
سلسلة من المنخفضات الجوية ستضرب لبنان: أجواء باردة وأمطار طوفانية.. فاستعدوا
01:20 | 2025-01-11
11/01/2025 01:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما حدا يسألني أسئلة".. إليسا تُثير الجدل في الرياض شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
"ما حدا يسألني أسئلة".. إليسا تُثير الجدل في الرياض شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
02:44 | 2025-01-11
11/01/2025 02:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:42 | 2025-01-11
رسالة إلى رئيس الجمهورية: نريدُ "التقاعد"!
12:00 | 2025-01-11
في الدول العربية.. تقريرٌ يكشف رواتب الموظفين لعام 2025
10:52 | 2025-01-11
وزارة الزراعة رعت اجتماعًا في عكار لتعزيز زراعة البطاطا الصناعية
09:33 | 2025-01-11
وزيرة الخزانة البريطانية: لدينا فرصة لتعميق علاقتنا مع الصين
08:47 | 2025-01-11
"تيك توك" تُحذّر من عواقب أوسع لحظر التطبيق في أميركا
06:48 | 2025-01-11
الدولار عند القمة.. هل يُواصل الإرتفاع؟
فيديو
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
11/01/2025 23:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
11/01/2025 23:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
11/01/2025 23:34:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24